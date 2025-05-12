德州拟禁中国人等非公民置产 议员：形同对亚裔全面歧视

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（法新社奥斯汀11日电） 美国德州恢复推动禁止中国人和其他非公民身分者购置房地产的法案即将完成立法程序，对此德州议会众议员吴元之（Gene Wu）表示，这将代表对所有亚裔的全面歧视。

吴元之指出，合法永久居民的豁免权保障不够完善。他向法新社表示：「他们（当局）接受绿卡持有人和公民，但问题在于你要是没办法证明你能永久居住在这里，就无法成为绿卡持有者或公民。」

在中国出生的吴元之说，「人们并不知道亚裔之间的差别，他们只看到亚洲面孔…这将代表对所有亚裔的全面歧视」。

根据美国人口调查与统计局（U.S. Census Bureau）数据，2023年亚裔人口约占德州总人口6%，也就是3130万人中有170万名亚裔人士，且亚裔人口正在德州迅速成长。

「德州多元文化倡议联盟」（Texas Multicultural Advocacy Coalition）成员黄艾琳（Eileen Huang，音译）指出，不是每个人都是间谍，也不是每个人都与祖国有关联。她说，「许多人是逃离祖国。为什么？因为他们不认同」祖国的领导阶层。

这项德州参议会第17号法案（SB 17）禁止来自被美国视为构成国安威胁国家的多数非公民人士购置任何房地产。

SB 17法案9日在德州众议会通过，但由于有若干修正，接下来仍需再度回到参议会进行表决。