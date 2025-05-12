The Swiss voice in the world since 1935
登录

德州拟禁中国人等非公民置产 议员：形同对亚裔全面歧视

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社奥斯汀11日电） 美国德州恢复推动禁止中国人和其他非公民身分者购置房地产的法案即将完成立法程序，对此德州议会众议员吴元之（Gene Wu）表示，这将代表对所有亚裔的全面歧视。

吴元之指出，合法永久居民的豁免权保障不够完善。他向法新社表示：「他们（当局）接受绿卡持有人和公民，但问题在于你要是没办法证明你能永久居住在这里，就无法成为绿卡持有者或公民。」

在中国出生的吴元之说，「人们并不知道亚裔之间的差别，他们只看到亚洲面孔…这将代表对所有亚裔的全面歧视」。

根据美国人口调查与统计局（U.S. Census Bureau）数据，2023年亚裔人口约占德州总人口6%，也就是3130万人中有170万名亚裔人士，且亚裔人口正在德州迅速成长。

「德州多元文化倡议联盟」（Texas Multicultural Advocacy Coalition）成员黄艾琳（Eileen Huang，音译）指出，不是每个人都是间谍，也不是每个人都与祖国有关联。她说，「许多人是逃离祖国。为什么？因为他们不认同」祖国的领导阶层。

这项德州参议会第17号法案（SB 17）禁止来自被美国视为构成国安威胁国家的多数非公民人士购置任何房地产。

SB 17法案9日在德州众议会通过，但由于有若干修正，接下来仍需再度回到参议会进行表决。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
13
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
1
9 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
3
11 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团