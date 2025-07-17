德总理将访伦敦会英相 双方将签新条约深化合作

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（法新社柏林17日电） 德国总理梅尔茨今天将前往伦敦会见英国首相施凯尔签署「友好条约」（friendship treaty），内容涵盖国防、移民及科技等议题，英国也欲在脱欧后加强与其他邻国的关系。 2人将讨论继续援助乌克兰的行动，外界预期德英双方皆将参与美国总统川普的计画，这项计画拟由其他北大西洋公约组织（NATO）国家出资，向基辅当局运送武器。

尽管先前梅尔茨（Friedrich Merz）已数次见过施凯尔（Keir Starmer），包含5月初甫就任总理时，2人曾在乌克兰会面，但本次出访是他首次以总理身分造访英国。 本次德英将签署的新条约内容广泛，涉及两国动荡的安全局势以及1项共同防御协议。 虽然德英双方曾承诺会以北约会员身分共同防御，但新条约预计将为更强大的防卫合作铺路，包括在武器研发和北约东翼的军事行动方面。

2国已在去年10月签署1项具里程碑意义的防卫协议，今年5月也宣布将开始研发射程2000公里以上的攻击飞弹。 梅尔茨和施凯尔今天将宣布，这套飞弹系统预计于10年内交付，他们也将公布1项新协议，增加英国对德国的防御武器出口，如「拳师犬」装甲车（Boxer armoured vehicles）和「台风」战斗机（Typhoon jets）。

友好条约包含促进2国公民往来的新措施，例如简化学校户外教学的边境通关手续。

双方也承诺将加强处理非正规移民问题，这对梅尔茨和施凯尔而言都是关键的国内优先要务。 条约亦涵盖科技领域发展问题，就人工智慧（AI）等战略性产业加强合作。 此外，条约将建立1个新的「英德商业论坛」（UK-Germany Business Forum），数间德国企业预计今天将宣布在英国的新投资计画。

交通方面，2国会强化两地的火车交通往来。（实习编译：张家语/核稿：张晓雯）