德法院裁定 定谳前当局不得称AfD为极端组织

（法新社柏林26日电） 德国一间法院今天裁定，德国国内情报机构目前不得将极右的「德国另类选择党」（AfD）标注为「认认的极右激进组织」。

AfD对这一标签异议，因为此举将赋予情报机构更广泛的监控权限，形同为对手政党助阵。

科隆行政法院（Cologne administrative court）的这项裁定，暂时中止当局所贴上的「标签」，直到AfD与德国联邦宪法保护局（BfV）之间的法律诉讼有最终结果。

今天的裁定指出，AfD内的确存在破坏德国自由民主秩序的声音，例如主张禁止清真寺尖塔、公开呼吁禁止伊斯兰教召祷及在公立机构佩戴头巾等。但法院认为，该党整体并未以这些意图为主，「无法认定全党已贯彻违宪倾向」，也就不能将整个政党定性为激进组织。

AfD共同主席韦德尔（Alice Weidel）在社群平台X发文，称今天的裁定「不只是AfD的重大胜利，也是民主与法治的重大胜利」。

德国内政部长多布林德（Alexander Dobrindt）则认为，法院的裁定仍认定有理由怀疑AfD从事「违反自由民主秩序」及「追求违宪目标」的行动，还说AfD仍会被依「疑涉」极端组织为由持续受到监控，只是受监控程度会稍降。

AfD于2013年成立，最初以反欧元立场为主，但随后逐渐转向更强烈的民族主义，将反移民诉求作为吸引选民的核心诉求。该党在去年的全国大选中崛起，成为最大在野党，获得近21%选票。

AfD在原东德地区声势特别强劲，在当地即将举行的多场关键邦级选举中，民调显示该党领先群雄。然而在全国层级，AfD依然被排除在执政之外，因为所有其他政党都坚持对其筑起「防火墙」，拒与之合作。