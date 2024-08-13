忧攻击以色列将掀全面战争 西方促伊朗停止威胁

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿12日电） 在各国愈来愈担忧伊朗即将攻击以色列并可能在中东引发全面战争之际，美国与欧洲盟国今天呼吁伊朗停止对以色列发出军事攻击的威胁。

中东地区紧张情势升高，美国已紧急派出一艘飞弹潜舰与一个航空母舰打击群，以展现对关键盟友的支持。

巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）政治领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）上月31日在德黑兰参加新任伊朗总统就职典礼后遇袭，伊朗将这场攻击归咎于以色列。前一天，以色列在贝鲁特暗杀黎巴嫩真主党（Hezbollah）指挥官舒库尔（Fuad Shukr），也导致中东情势紧张。伊朗与真主党均矢言报复。

多国正致力阻止伊朗发动攻击，美国总统拜登与法国、德国、义大利和英国领袖今天发表联合声明警告伊朗。

他们说：「我们呼吁伊朗停止持续对以色列发出军事攻击的威胁，并讨论这类攻击万一发生可能对区域安全造成的严重后果。」

白宫警告，伊朗与其代理人最早可能在本周发动「一系列重大攻击」，并称以色列也做出相同评估。

随着各国马不停蹄地持续外交游说，德国总理萧兹（Olaf Scholz）与英国首相施凯尔（Keir Starmer）都呼吁伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）敦促降低紧张情势。

但裴泽斯基安今天说，伊朗「有权对侵略者做出回应」。

以色列军事发言人哈加里（Daniel Hagari）说，以色列「准备即时挫败任何威胁」，但他不太了解关于伊朗预计在未来24小时发动攻击的传闻。

以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）说，由于「德黑兰与贝鲁特的威胁可能成为现实」，以色列已加强防御并规划「进攻选项」。

同时，华府与4个欧洲国家加强呼吁加萨（Gaza）停火。哈玛斯去年10月7日突袭以色列，是导致中东情势紧张的根源。

他们支持拜登与埃及和卡达领袖呼吁以哈于本月15日再度会谈的立场，并强调「已经没有时间可以浪费」。他们也呼吁让救援物资「畅通无阻地」运入遭受破坏的加萨。