恶搞AI假影片播川普舔马斯克脚趾

(法新社华盛顿25日电) 美国住房与城市发展部疑遭人恶作剧,电视萤幕播出一段人工智慧(AI)生成影片,内容是总统川普在舔亿万富豪马斯克脚趾,引发哗然。该部发言人表示,正就此展开调查。

「纽约时报」(The New York Times)报导,这段影片昨天在住房与城市发展部(Department of Housing and Urban Development)「短暂」播放。

影片内容批评川普与全球首富马斯克(Elon Musk)的密切关系。川普对马斯克委以主管政府效率部(Department of Government Efficiency)之责,推动大砍联邦政府人力和开支的工作。

影片打上「真正的国王万岁」的斗大字幕占据整个画面,这是如法炮制川普日前在自家「真实社群」(Truth Social)发文称颂纽约��徵收「塞车费」计画遭到他的政府撤销时的发文。

住房与城市发展部发言人在社群媒体上表示,该部计划针对这个「滥用纳税人资源」的「奥步」展开调查,应该负责的人将遭到开除。

这段反覆播放的影片看起来似乎运用AI工具进行制作,出现在马斯克以电子邮件要求联邦员工针对工作绩效提出说明最后期限当天。

那封电邮早已引发员工焦虑,尤其在包括效忠川普人士主掌的多个联邦机构建议至少暂时对电邮不予理会之后,最后期限就在员工一片困惑之中过去。

马斯克昨天又在X平台发文,说要给联邦员工证明自己工作表现或是丢掉饭碗的「另一个机会」。