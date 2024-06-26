惠誉降马尔地夫信评至CCC 警告债务违约危险

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（法新社马尔地夫首都玛莱26日电） 国际信用评级机构惠誉（Fitch）今天调降南亚群岛国马尔地夫的信评，并示警这个观光天堂国家向外国借贷的债务正步步迈向违约。

国际货币基金（IMF）6周前才警告，豪华观光目的地马尔地夫恐怕会爆发「债务困境」（debt distress）。这个居战略位置的小国眼看准备向其主要债权国中国借贷更多资金。

惠誉发布声明表示，将马尔地夫的信评调降1级至CCC，以反映其外汇存底持续萎缩带来的风险。5月时马尔地夫的外汇存底已经降至4亿9200万美元。

惠誉并指出，马尔地夫政府今年须偿还的债务规模目前总计已达到4亿900万美元，增添严重的财务压力。

马尔地夫总统穆伊祖（Mohamed Muizzu）去年11月上台后，将国家注意力从传统捐助国印度转向中国。今年4月他的政党更挟建造数千间公寓、将更多土地用于都市开发及升级机场等政见，在国会选举赢得压倒性胜利，这些建设全都要靠中国资金。

根据官方资料，马尔地夫积欠的外债在去年达到40亿3800万美元，较2022年增加近2亿5000万美元，来到相当于其国内生产毛额（GDP）的约118%。

马尔地夫财政部的数据显示，截至去年6月，25.2%的马尔地夫外债是积欠中国进出口银行，这家银行也是马尔地夫最大单一借款方。

惠誉表示，他们假设的基线情况是，马尔地夫将继续依赖双边和多边融资支援，藉由发挥其「地缘政治战略重要性及预期的新政府未来政策行动」，来筹措资金。