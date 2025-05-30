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战争观察机构：伊斯兰国宣称攻击叙利亚新政府军

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（法新社贝鲁特29日电） 两个战争观察机构指出，伊斯兰国今天宣称他们攻击了叙利亚新政府的军队，这是叙国前总统阿塞德（Bashar al-Assad）政权垮台以来，该组织首度声称对叙利亚新政府发动袭击。

赛德情报集团（SITE Intelligence Group）获得的声明中，伊斯兰国（Islamic State）宣称他们在叙利亚南部斯威达省（Sweida）一辆叙国军车上放置一枚「爆炸装置」。

赛德情报集团和叙利亚人权了望台（Syrian Observatory for Human Rights）表示，这是伊斯兰国首次声称对叙国新政府发动攻击。

根据叙利亚人权了望台，叙利亚政府军一支巡逻队昨天遭到遥控地雷伏击，共造成1人死亡、3人受伤，罹难者当时正陪同叙国政府军在沙漠地区活动。

伊斯兰国过去一度控制叙利亚及伊拉克许多地区，但2019年在叙国境内被击溃，这主要归功于国际联盟支持之下由库德族领导的部队；目前伊斯兰国主要于叙利亚广阔的沙漠地区活动。

去年12月阿塞德政权垮台后，很少听到伊斯兰国在叙利亚新政府控制区域内发动攻击。然而，伊斯兰国一直袭击叙国东北部库德族主导的武装力量。

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