战火打破宁静 沙乌地绿洲小镇居民淡定度日

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（法新社沙乌地阿拉伯阿尔哈吉5日电） 几代以来，这座绿洲小镇一直是邻近利雅德游客放松身心首选。

但在沦为伊朗攻击火线之后，阿尔哈吉（Al Kharj）的宁静已不复见。

这座城镇坐落在占地广阔的苏尔坦王子空军基地（Prince Sultan Air Base）边缘，以椰枣和棕榈树林立的街道闻名。

上个月，美国媒体报导，至少有12名美军士兵在伊朗对该基地的攻击中受伤。伊朗官员随后夸口称，击中了一架价值数亿美元的先进侦察机。

报导指出，数架空中加油机也在攻击中受损。

2月28日美国与以色列对伊朗发动攻击后，德黑兰对其波斯湾邻国发动多波惩罚性攻击，指责这些国家充当美军发动袭击的跳板。

但面对现在时常从头顶飞过的密集火力，阿尔哈吉居民大多表现得沉着冷静。

60多岁居民阿布杜拉（Abdullah）告诉法新社：「我们听得到巨大的拦截声，但很少在天空看到什么。」

●首批平民伤亡

阿尔哈吉是战争爆发后，沙乌地阿拉伯首度发生平民死亡的地点；3月8日，1枚炮弹击中住宅区，造成两名在该市工作的移工丧生。

就在上周，无人机拦截后的碎片掉落在3栋民宅上，导致两人受伤。根据沙乌地当局说法，在另一起类似事件中，还有6栋房屋受损。

阿布杜拉对法新社说：「这在阿尔哈吉是很不寻常的。」

居民表示，一直担心会爆发下一波攻击，手机也常常收到警告即将来袭的讯息。

21岁学生巴图尔（Batool）告诉法新社：「如果我说听到爆炸声或得知外籍劳工死讯时不害怕，那我就是在撒谎。」

但巴图尔表示，尽管面临新的危险，她不会向恐惧低头。

「如你所见，我还是在外面读书，我的日常生活完全没有因为战争而改变。」