打击骇客网攻 新加坡召集军事单位一同因应

afp_tickers

2 分钟

（法新社新加坡20日电） 新加坡国防部长宣布，已召集军事单位协助打击一起针对境内关键基础设施的网路攻击事件。企图发动这起骇客攻击的间谍团体，专家认定与中国有关。

新加坡媒体指出，国防部长陈振声表示，选出的单位将与网路安全局（CSA）合作，作为政府对这项威胁的整合因应措施。

报导写道，陈振声形容这场网路攻击是军方必须处理的「新兴威胁其中一例」。

新加坡目前尚无系统遭入侵的通报。

新加坡国家安全统筹部长兼内政部长尚穆根（K. Shanmugam）18日首度对外披露这起网攻事件，并称这是对新加坡构成严重危险的「进阶持续性骇侵」（Advanced Persistent Threat, APT）的一种类型。

尚穆根说：「我可以说事态严重，且仍在持续当中。」他并直指涉嫌发动攻击的骇客身分为代号UNC3886的团体。

尚穆根并未在演说中进一步详述这个团体背后是谁撑腰，也没说明攻击源头。

然而，谷歌（Google）旗下的麦迪安（Mandiant）资安公司将UNC3886描述为「与中国有关联的间谍组织」。

针对有媒体报导UNC3886骇客组织与中国有关，中国驻新加坡大使馆昨天表达「强烈不满」，并透过声明表示中方「坚决反对任何针对中国的无端抹黑」，还说「事实上，中国是网路攻击的主要受害国之一」。