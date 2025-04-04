抛下灾民出席曼谷峰会 缅甸军政府领袖挨批凶手

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（法新社曼谷4日电） 缅甸上周强震造成数千人罹难，在绝望的生还者恳求食物与避难处之际，军政府领袖敏昂莱抛下他们而外访，今天出席在曼谷举行的区域峰会，抗议群众拉起布条称他是「凶手」。

缅甸3月28日发生震距规模7.7地震后，目前证实已有3000多人死亡，联合国估计有多达300万人沦为灾民，许多民众的房子受损，没有避难处可待。

目前已有许多国家运送援助物质并派出救难队，但在一些受灾最严重的地区，几乎看不到缅甸执政军政府正在帮助幸存者。

军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）今天将在曼谷一家豪华饭店与孟加拉湾沿岸各国领导人举行会谈。

邀请敏昂莱出席会议的决定引发批评，抗议人士在场外一座桥梁挂起布条，布条上写着「我们不欢迎凶手敏昂莱」。

在实皆市（Sagaing），也就是靠近上周强震震央的缅甸中部城市，当地估计有80%的建筑受损，法新社记者看到满目疮痍的景象，数以百计疲惫不堪、挨饿的生还者争抢救援物资。

来自缅甸各地的公民志工团队，搭乘载着水、油、米等基本物资的卡车进入实皆市。

实皆市与邻近的瓦城（Mandalay）遭到地震侵袭，当地有太多房子变得无法居住，生还者露宿街头1周，急需适当的避难处。 在缅甸仍深陷危机之际，敏昂莱昨天晚间在曼谷每晚要价400美元（约新台币1万3342元）的香格里拉大酒店（Shangri-La hotel）与「孟加拉湾多部门技术与经济合作倡议」（Bay of Bengal initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC）其他领袖举行盛大晚宴。

即使缅甸民众在遭遇地震后陷入困顿，军方仍对叛军发动空袭，此举引起国际强权的强烈谴责。

但敏昂莱抵达泰国准备与总理贝东塔（Paetongtarn Shinawatra）等孟加拉湾国家领袖会谈时，仍受到泰国政府铺设红地毯款待。

缅甸地下反对势力「全国团结政府」（National Unity Government）谴责敏昂莱出席峰会，称「由于缅甸人民遭遇巨大的苦难」，他出席峰会是对正义的羞辱。

「全国团结政府」在声明中说：「允许军政府领袖与他的代表参与区域与国际论坛，有可能使这个非法政权获得合法性。」