报告示警：巴黎奥运逢盛夏 运动员恐因酷热遇险

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（法新社巴黎18日电） 巴黎夏季奥林匹克运动会将于7月26日到8月11日举行。一份今天发表的新报告针对届时可能极端炎热的天气提出警告，担心酷热天气可能导致选手衰竭甚至丧命。

这份名为「火环」（Rings of Fire）的报告是非营利组织「气候中心」（Climate Central）、英国朴茨茅斯大学（University of Portsmouth）学者与11名奥运选手合作的成果，内容提到，巴黎的天气状况可能比2021年东京奥运还严峻。

内容警告：「2024年7、8月巴黎奥运的酷热天气可能导致选手衰竭，最糟的状况是在比赛期间丧命。」

除了这项研究之外，另有愈来愈多运动界人士呼吁调整日程和赛事时间，将运动员在全球暖化造成天气愈来愈热的情况下竞赛所导致的身体压力纳入考量。

针对那些通常在北半球炎夏举办的赛事，例如奥运或世界杯足球赛，「火环」呼吁主办单位重新考虑日程安排。

研究报告主张，主办单位还应为运动员及观众提供更好的补水和散热方案，以避免中暑。

7、8月通常是巴黎最热的月分，近年当地已出现数次破纪录的热浪。公共卫生数据显示，去年法国超过5000人因夏季酷热丧命，全国各地出现飙破摄氏40度的新纪录。

一项去年5月发表在「刺胳针星球健康」（Lancet Planet Health）期刊的研究报告发现，在854个欧洲城镇中，巴黎的高温相关死亡率最高，部分原因是人口稠密及缺乏绿化空间。

然而对巴黎奥运主办单位来说，比起高温，没完没了的降雨才是当前更大的天气相关问题，因为今年5、6月的定期大雨导致塞纳河（Seine）水流异常强劲，水质也很差。

巴黎奥运开幕式预定安排船只在塞纳河上游行；若水质达标，铁人三项中的游泳项目和马拉松游泳也将在河里举办。