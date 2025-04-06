报告：2024年全球新增加燃煤装置容量创20年新低

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（法新社曼谷6日电） 一份报告指出，去年全球新增的燃煤发电装置容量为20年来最少，但由于中国和印度持续扩增，全球整体燃煤装置容量仍有所成长。

燃煤发电占全球发电约1/3，而逐步汰除煤炭是实现气候变迁目标的关键之一。

根据多个能源与环境相关研究机构及非政府组织（NGO）共同撰写的报告，去年全球新增的燃煤装置容量仅为44GW（百万��），是2004年以来的最低纪录。

报告指出，尽管如此，新增装置容量仍超越退役燃煤电厂的总和，意味着全球燃煤整体装置容量出现净成长。

报告示警，中国去年开工兴建的燃煤电厂数量创下新高，印度提出的新燃煤电厂计画也创纪录。

国际能源总署（IEA）表示，全球煤炭需求将在2024至2027年间达到高峰，已开发国家煤炭用量的下降将会被新兴经济体的成长抵销。

IEA指出，中国发电产业约占全球煤炭使用量的1/3，因此中国是否进行转型将对全球趋势产生重大影响。报告提到，尽管去年中国的燃煤建设创下新高，但与前2年的爆炸性成长相比，中国的新许可数量有所下降。

在东南亚地区，煤炭驱动印尼等新兴经济体发展，但新的煤炭提案有所减少。报告指出，这是由于印尼、马来西亚、菲律宾和越南的多项协议与承诺，促使这些国家逐步淘汰煤炭。

然而，报告也指出，在富裕经济体中，日本和韩国因为「在国内外推广令人存疑的『脱碳』煤炭技术」，而受到批评。报告示警，这些技术「成本高昂，且不太可能达成稳定气候所需的大幅减排」。

最具代表性的技术是在燃煤电厂进行氨混烧。虽然用氨替代部分煤炭有助减少排放，但氨的减排效果取决于其生产方式。报告警告，即使使用低碳氨混烧，排放的二氧化碳仍高于许多其他发电方式。