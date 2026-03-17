报导：传美官员要求古巴总统下台 共产政权可续存

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（法新社华盛顿16日电） 美国媒体报导，美国与古巴就古巴未来谈判期间，川普政府官员曾要求古巴总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）下台，但目前的共产政权可以续存。

纽约时报引述4名熟悉谈判的匿名人士指出，美国希望推翻狄亚士-卡奈，但允许共产政府能继续掌权。

狄亚士-卡奈13日在高层会议中，透过国家电视台直播表示，古巴正与美国谈判，但对于谈判内容着墨不多。

要求狄亚士-卡奈下台之际，美国正对古巴实施严格的石油禁运，这个岛国目前陷入全面停电。

不过2名消息人士指出，美国对在古巴深具影响力的卡斯楚（Castro）家族成员，并未采取任何行动。

美国总统川普近来针对拉丁美洲左派领袖出手，华府推翻委内瑞拉前总统马杜洛（Nicolas Maduro），并持续与其前副手、目前为过渡政府领袖的罗德里格斯（Delcy Rodriguez）合作，后者对华府的要求较为配合。

古巴此一共产岛国挑战美国近70年，如今正承受华府巨大压力，川普政府决心写下历史新页，威胁「接管」的说法愈来愈露骨。

消息人士向纽约时报表示，「撤换古巴国家元首，可让这个国家进行结构性经济改革。不过（川普）官员认为，立场强硬的狄亚士-卡奈，不太可能支持这些改革。」