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拜登卸任前一刻赦免亲属及佛奇密利

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（法新社华盛顿20日电） 为免川普新政府「出于政治动机的起诉」，拜登今天卸任美国总统前，先发制人赦免前COVID-19疫情顾问佛奇、退役将军密利和多名亲属。川普对此表示「令人遗憾」。

拜登在白宫的最后几个小时采取非同寻常的举动，也赦免了前共和党议员丽兹・钱尼（Liz Cheney），以及负责调查川普支持者2021年1月6日攻击国会山庄事件的国会委员会其他成员。

拜登还将80岁原住民运动人士裴蒂耶（Leonard Peltier）的无期徒刑改为居家监禁。裴蒂耶因1975年被控谋杀两名联邦调查局（FBI）特工而遭监禁近50年。

拜登在宣布赦免佛奇（Anthony Fauci）、密利（Mark Milley）以及众议院1月6日袭击事件调查特别委员会成员和工作人员的声明中表示：「我相信法治，也乐观地认为我们法律机构的力量终将战胜政治。」

他说：「但这些都是特殊情况，我不能什么都不做。这些公务员以荣誉和杰出的方式为国家服务，不该成为不公正和政治动机的起诉目标。」

这位民主党人还说，赦免「不应被误认为承认任何个人犯有任何不当行为，也不应被误解为承认对任何罪行有罪」。

川普先前多次矢言「报复」政敌，并扬言对一些人进行刑事起诉。

他在宣誓就职后发表谈话，谴责拜登赦免他所谓「未经挑选的政治暴徒委员会」成员，称他们「犯下非常严重的罪行」。

他说：「我们为什么要帮密利这样的人？我们为什么要帮丽兹・钱尼？」

丽兹・钱尼以及民主党籍的调查特别委员会主席汤普森（Bennie Thompson）感谢拜登保护他们免受「错误的起诉」。

他们在联合声明中表示：「我们今天被赦免，不是因为我们违反了法律，而是因为我们维护了法律。」佛奇也表示乐见拜登赦免，并强调「我没有犯罪」。

就在川普宣誓就职前几分钟，拜登宣布赦免胞弟詹姆斯（James Biden）、詹姆斯的妻子萨拉（Sara Jones Biden）、妹妹瓦莱丽（Valerie Biden Owens）、瓦莱丽的丈夫欧文斯（John Owens），以及另一个弟弟佛朗西斯（Francis Biden）。

拜登说：「我的家人一直受到无情的攻击和威胁，对方动机仅仅是为了伤害我，这是最糟糕的党派政治。不幸的是，我没有理由相信这些攻击会结束。」

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