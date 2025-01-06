拜登宣布永久禁止沿岸地区油气开采

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（法新社华盛顿6日电） 美国总统拜登今天宣布，将永久禁止在沿岸大片海域开采石油与天然气。他赶在卸任前颁布这项关键海洋保护措施，因为川普允诺1月20日就任后将大幅增产化石燃料。

这项禁令适用范围涵盖美国大西洋沿岸和墨西哥湾东部，以及紧邻加州、俄勒冈州（Oregon）及华盛顿的太平洋沿岸，还有靠近阿拉加州的部分白令海（Bering Sea）水域。

根据白宫声明，这项禁令可保护超过2亿5300万公顷的水域。

拜登（Joe Biden）透过声明表示，「随着气候危机持续威胁全国社区，加上我们正向洁净能源经济转型，为了后代子孙着想，现在就是保护海岸的最佳时机。」

这项禁令没有终止期限。这意味川普（Donald Trump）就任后若想推翻它，不论在法律或政治上都将是个棘手任务。

拜登是依据1953年通过的「外大陆棚土地法」（Outer Continental Shelf Lands Act）采取这项措施。该法律赋予联邦政府开采离岸资源的权力。

不过，这项法律并未明确规定，总统是否可以绕过国会，单方面撤销前总统颁布的禁令。

目前美国的油气开采率已创下历史新高，但川普在竞选期间承诺将「释放」国内化石燃料生产，以降低能源成本。

美国媒体上周披露拜登可能发布这类禁令，川普团队即将上任的白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）随即批评此举是「可耻的决定，意在针对授权川普增加油气开采和降低能源成本的美国人民进行政治报复」。

部份倡导环境保护的非政府组织（NGO）则对拜登的决定表示欢迎。美国「海洋保育组织」（Oceana）气候与能源部主任高登（Joseph Gordon）说，「对海洋来说，这是一场史诗级的胜利！珍贵的沿海社区得以受到保护，能够留给后代子孙。」