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拜登川普电视辩论6/27举行 将成大选关键时刻

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（法新社华盛顿23日电） 美国2024总统选举首场电视辩论会将于27日举行，在初估将有数百万潜在选民会收看的情况下，这可能会成为这次大选的一个关键时刻。

美国2024总统大选首场电视辩论将于27日于有线电视新闻网（CNN）亚特兰大总部摄影棚举行，美国国家广播公司（NBC）报导，争取连任的拜登（Joe Biden）阵营计划在所有选民聚焦的时刻，本周起于全美举行1600场线上与实体活动，希望拉拢包括同性恋（LGBTQ）与学生社群等民主党的传统支持者，当中包括300场辩论会收视派对。

部分收视派对由社群媒体意见领袖出面召集，政治网红也获邀参加辩论后与参选人对话，这些活动过去多由传统媒体记者出席。拜登阵营认为，这些安排可以带动辩论后的舆论走向与议题设定。

民主党阵营与支持团体将于24日起，于各州召开16场美国最高法院推翻保障妇女堕胎权的「罗诉韦德案」（Roe v Wade）2周年相关活动，副总统贺锦丽（Kamala Harris）将出席马里兰州与亚利桑那州的场次。

拜登阵营将27日的电视辩论定位为「两种截然不同视野的未来」，竞选团队发言人泰勒（Michael Tyler）在内部备忘录提到，拜登为美国人民奋斗，走上辩论台的川普（Donald Trump），无论他为美国人带来多少伤害，只是个为自己强辩的罪犯。

拜登本周将在大卫营（Camp David）准备辩论，曾在2020年扮演川普与拜登演练的私人律师包尔（Bob Bauer），今年将继续扮演川普的角色。前白宫幕僚长克兰（Ron Klain）等人也加入辩论准备团队。

相对于拜登阵营严阵以对，川普阵营好整以暇继续造势活动，仅在辩论前举行几场非正式的政策说明。竞选幕僚还是强调，川普无须幕僚大张旗鼓帮他准备。

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