拜登担任总统最后一天 呼吁美国人保持信念

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（法新社南卡罗来纳州北查尔斯顿19日电） 在作为美国总统最后完整一天，也是纪念民权斗士金恩博士的国定假日，拜登今天访问南卡罗来纳州，呼吁美国人民「坚信更好的日子即将到来」。

在将白宫移交给川普的前一天，拜登在北查尔斯顿（North Charleston）历史悠久的非裔美国人教堂皇家传道浸信教会（Royal Missionary Baptist Church）参加礼拜。

拜登向在场信众保证他「不会离开」，并表示美国「必须保持参与，我们必须坚信更好的日子即将到来」。

他也谈到要继续努力，实现金恩博士（Martin Luther King Jr.）无种族歧视国家的梦想。

在美国，种族进展并非总是顺利，有些人认为川普当选代表了退步，尤其是2015年川普曾公开宣称前总统欧巴马并非美国人。

但拜登告诉教会信众：「每次我在非裔美国人教会时，我总会想到一个词，那就是『希望』。」

1月20日是金恩博士纪念日，他在1964年获得诺贝尔和平奖殊荣，提倡非暴力抗争，为非裔美国人争取平等权利，于1968年被暗杀。

拜登今天访问南卡罗来纳州，虽然大部分获得好评，但也出现一些杂音。

虽然群众在车队经过时挥手并举着「谢谢你，乔」的标语，但也有一小群人高喊「拜登是战犯」，将加萨（Gaza）冲突中人民大量死亡归咎于他。

他也简短谈到今天稍早生效、具里程碑意义的加萨停火协议，并说：「达成这项协议的过程一点也不容易。」

在有关中东的简短发言中，拜登告诉记者，加萨的初步停火协议带来了希望，但未来是否能持续成功「将取决于下一届政府」。