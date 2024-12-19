拜登政府公布新气候目标 川普返白宫恐威胁抗暖化行动

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（法新社华盛顿19日电） 美国拜登政府今天根据「巴黎协定」（Paris Agreement）公布新的气候目标，但总统当选人川普数周后即将重返白宫，可能会使这项努力面临威胁，动摇美国对抗全球暖化的行动。

根据白宫公布的「国家自定贡献」（NDC），美国承诺在2035年底前将整个经济体的温室气体排放，相较2005年水准减少61%至66%，也反映美国将长期气温升幅控制在摄氏1.5度内的目标。

这些政策的目标是让美国在2050年底前达成净零碳排。拜登在影片声明中赞扬道：「我为我的政府推动美国历史上最具胆识的气候工作事项感到骄傲。」

「我们会把这次生存威胁转变为一次世代性的机会，为后代改变我们的国家。」

然而，拜登的气候政绩岌岌可危，因为川普预计会在第2个总统任期大幅削减环境保护措施，并收回包括「巴黎协定」在内的国际承诺，与他的第1个任期相似。

川普过渡团队发言人李威特（Karoline Leavitt）透过声明告诉法新社：「川普总统在第1个任期推动了保育和环境管理，同时促进家庭经济成长。」

她补充说，川普的政策「为消费者提供可负担又可靠的能源，以及稳定且高薪的工作」，川普并承诺在新任期「再次为美国家庭带来干净的空气和水，同时让美国再次富裕」。

拜登全球气候特使波德斯达（John Podesta）向记者承认，虽然川普「可能会暂时搁置气候行动」，但他仍对民间、州及地方政府推动进展充满信心。

忧思科学家联盟（Union of Concerned Scientists）的柯里特斯（Rachel Cleetus）表示：「这对那些了解应对气候变迁对经济有益的州、市和企业来说，是个重要的号召与基准。」（译者：王嘉语/核稿：陈政一）