拜登竞选连任 美国联合钢铁工会表态支持

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统拜登14日对于美国钢铁公司拟由新日本制铁公司并购表达反对之意，不到一周的时间过去，美国联合钢铁工会今天表态支持拜登竞选连任。

美国钢铁（US Steel）和日本的新日本制铁（Nippon Steel）去年12月宣布这项并购案，交易价格是141亿美元（约新台币4500亿元），此事成为今年11月美国总统大选之前的重要政治议题。

针对该并购案，美国联合钢铁工会（United Steelworkers）和国会两大党议员都公开反对把美国制造业标竿出售给外国企业。

这次总统大选拜登（Joe Biden）即将与前总统川普（Donald Trump）再度对决，两人都试图赢得劳工阶级选票，拜登也不断争取美国联合钢铁工会的支持。

拜登的竞选团队乐见美国联合钢铁工会支持，竞选团队声明写道「获得美国联合钢铁工会85万工人的支持，拜登总统深感荣幸」。

赢得劳工阶级的选票一直都是总统大选胜负的关键。川普于2016年破天荒胜出，拜登在2020年当选，劳工选票功不可没。

今年1月拜登也获取联合汽车工会（United Auto Workers）的支持，这个工会为全美最大的汽车工人工会。