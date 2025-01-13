拜登阻挡日铁收购美钢 石破茂要求消弭疑虑

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（法新社东京13日电） 日本首相石破茂今天告诉美国总统拜登，拜登因阻挡日本制铁公司（Nippon Steel）欲收购美国钢铁公司（US Steel）引发两国「强烈」的担忧，呼吁拜登消除这些疑虑。

石破茂今天与拜登、菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）进行三方通话时，提到从经济安全保障的观点来看，企业能安心投资的课题相当重要，随后提起日铁的收购案，并向拜登直接传达日本与美国经济界，因为这笔交易受阻后产生的疑虑。

石破茂在通话结束后向媒体透露他跟拜登提出疑虑，不过未透露拜登是如何回答，仅说明对此「没太多具体的对话」。

日铁2023年12月宣布收购美钢的计画，而美国财政部长叶伦（Janet Yellen）领导的美国外来投资审查委员会（CFIUS）过去一段时间持续审查这起交易。

由于美国外来投资审查委员会意见分歧，后来把此案交由拜登定夺。而拜登本月稍早宣布，考量保护美国产业的战略必要性与国安风险，阻挡这笔收购案。

日铁和美钢11日宣布，拜登原本下令要求日铁与美钢在2月2日前放弃并购，不过这个期限已延长至6月18日。这两间公司也称美国外来投资审查委员会已批准延长审查期限。