立足瑞士 报道世界
登录

拜登：未来美国两艘航舰以柯林顿、小布希命名

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿13日电） 美国总统拜登今天宣布，未来的两艘海军航空母舰将以前总统、三军统帅柯林顿（Bill Clinton）和小布希（George W. Bush）的名字来命名。

法新社报导，拜登在声明中指出：「未来的航空母舰柯林顿号（William J. Clinton, CVN 82）和小布希号（George W. Bush, CVN 83）将在未来几年内开始建造。」再过一周，拜登即将卸任，总统当选人川普将宣誓就职。

拜登说：「当建造完成，两舰将加入史上最有能力、最灵活、最专业的海军。」

美国有着以前总统的名字来为一些航空母舰命名的悠久传统。航空母舰是庞大的军舰，载有数以千计的水手与数十架飞机。

目前美国最新的航舰系列名为福特号（Gerald R. Ford），另一艘价值数十亿美元的航空母舰则名为甘乃迪号（John F. Kennedy），是甘乃迪第2度以这种方式受到尊崇。 柯林顿未曾在军中服役，他于1993年至2001年担任总统。小布希曾任空军国民兵（Air National Guard）的飞行员，于2001年至2009年担任总统。他任期内以他在911恐怖攻击事件之后发动的「反恐战争」为标志。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）对未来两舰的命名选择表示赞赏，并表示这些船舰「将作为对每位前领袖为美国服务所遗留政绩的永恒崇敬」。（译者：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 埃米莉·里达

亲爱的海外瑞士人，请问您的外籍配偶在申请瑞士国籍时遇到过哪些困难？

海外瑞士移民的外籍伴侣在结婚几年后可以申请瑞士国籍。但申请瑞士国籍需要满足很多条件并提交相关文件。

参与讨论
11
29 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 杰拉尔丁·黄萨克赫

您是否听说过某些关于瑞士外交的信息，且希望我们对其进行核实？

在世界政治舞台上，瑞士这个中欧小国有着颇多的对外形象：中立国、和平促进者、人权捍卫者。但说到瑞士与其他国家或机构的关系，并非所有信息都准确无误，我们希望逐一澄清。

参与讨论
1
4 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
53
89 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团