拜登：未来美国两艘航舰以柯林顿、小布希命名

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统拜登今天宣布，未来的两艘海军航空母舰将以前总统、三军统帅柯林顿（Bill Clinton）和小布希（George W. Bush）的名字来命名。

法新社报导，拜登在声明中指出：「未来的航空母舰柯林顿号（William J. Clinton, CVN 82）和小布希号（George W. Bush, CVN 83）将在未来几年内开始建造。」再过一周，拜登即将卸任，总统当选人川普将宣誓就职。

拜登说：「当建造完成，两舰将加入史上最有能力、最灵活、最专业的海军。」

美国有着以前总统的名字来为一些航空母舰命名的悠久传统。航空母舰是庞大的军舰，载有数以千计的水手与数十架飞机。

目前美国最新的航舰系列名为福特号（Gerald R. Ford），另一艘价值数十亿美元的航空母舰则名为甘乃迪号（John F. Kennedy），是甘乃迪第2度以这种方式受到尊崇。 柯林顿未曾在军中服役，他于1993年至2001年担任总统。小布希曾任空军国民兵（Air National Guard）的飞行员，于2001年至2009年担任总统。他任期内以他在911恐怖攻击事件之后发动的「反恐战争」为标志。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）对未来两舰的命名选择表示赞赏，并表示这些船舰「将作为对每位前领袖为美国服务所遗留政绩的永恒崇敬」。（译者：纪锦玲）