控俄军机侵犯领空 爱沙尼亚要求召开北约紧急会议

2 分钟

（法新社塔林/布鲁塞尔19日电） 爱沙尼亚总理麦克尔（Kristen Michal）今天表示，3架俄罗斯米格-31战斗机（MiG-31）侵犯其领空，爱沙尼亚将要求召开北大西洋公约组织（NATO）紧急会议。

麦克尔在社群媒体平台X发文指出：「这种侵犯行为完全不可接受。爱沙尼亚政府已决定根据北约第4条款（NATO Article 4）要求进行磋商。」

根据北约第4条款，当成员国认为「领土完整、政治独立或安全」受到威胁时，可以要求召开紧急会议。

针对爱沙尼亚控称俄罗斯战机侵犯领空事件，北约秘书长吕特（Mark Rutte）指出，北约的反应「迅速果断」。

吕特说：「我与爱沙尼亚总理麦克尔通话，讨论今天俄机侵犯领空事件。北约的反应…迅速且果断。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）则谴责俄罗斯军机侵犯爱沙尼亚领空，进一步升高与欧洲及北约的紧张局势。

泽伦斯基称这次长达12分钟的侵犯行为「无法无天」，并指责莫斯科对乌克兰发动全面入侵3年半后，仍刻意扩大「破坏稳定的行动」。

他在X发文指出：「这不是偶发事件，是俄罗斯针对欧洲、针对北约、针对西方的系统性行动。这需要一个系统性的回应。」

他说，「必须采取强有力的行动，包括集体以及各国的单独行动」，他呼吁实施严厉的全球经济制裁，以及加强对乌克兰的军事支持。（编译：徐睿承）