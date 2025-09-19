The Swiss voice in the world since 1935

控俄军机侵犯领空　爱沙尼亚要求召开北约紧急会议

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社塔林/布鲁塞尔19日电） 爱沙尼亚总理麦克尔（Kristen Michal）今天表示，3架俄罗斯米格-31战斗机（MiG-31）侵犯其领空，爱沙尼亚将要求召开北大西洋公约组织（NATO）紧急会议。

麦克尔在社群媒体平台X发文指出：「这种侵犯行为完全不可接受。爱沙尼亚政府已决定根据北约第4条款（NATO Article 4）要求进行磋商。」

根据北约第4条款，当成员国认为「领土完整、政治独立或安全」受到威胁时，可以要求召开紧急会议。

针对爱沙尼亚控称俄罗斯战机侵犯领空事件，北约秘书长吕特（Mark Rutte）指出，北约的反应「迅速果断」。

吕特说：「我与爱沙尼亚总理麦克尔通话，讨论今天俄机侵犯领空事件。北约的反应…迅速且果断。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）则谴责俄罗斯军机侵犯爱沙尼亚领空，进一步升高与欧洲及北约的紧张局势。

泽伦斯基称这次长达12分钟的侵犯行为「无法无天」，并指责莫斯科对乌克兰发动全面入侵3年半后，仍刻意扩大「破坏稳定的行动」。

他在X发文指出：「这不是偶发事件，是俄罗斯针对欧洲、针对北约、针对西方的系统性行动。这需要一个系统性的回应。」

他说，「必须采取强有力的行动，包括集体以及各国的单独行动」，他呼吁实施严厉的全球经济制裁，以及加强对乌克兰的军事支持。（编译：徐睿承）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团