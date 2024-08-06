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搜寻引擎垄断案 美法官判Google违反反托拉斯法

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（法新社华盛顿5日电） 美国法官今天判决谷歌（Google）违反反托拉斯法，指称Google为了维持独占一直在垄断搜寻引擎市场。

联邦地区法院法官梅塔（Amit Mehta）写道：「本庭达成以下结论：Google是垄断者，而且为了维持独占一直在垄断。」

梅塔指出，Google光是2021年就付了263亿美元，以确保自家搜寻引擎成为智慧型手机和浏览器的预设搜寻引擎，以及维持最大市占率。

美国司法部长贾兰德（Merrick Garland）称这项判决结果是「美国人民历史性胜利」，还说「无论规模多大或多有影响力，没有任何公司能凌驾法律之上」。

Google表示将提出上诉。

随着微软公司（Microsoft）搜寻引擎Bing和人工智慧（AI）开发公司OpenAI新兴搜寻引擎SearchGPT运用生成式AI，加剧竞争，Google的搜寻业务将受到阻碍。

科技业联盟「进步商会」（Chamber of Progress）执行长柯瓦切维奇（Adam Kovacevich）说：「今天判决最大赢家不是消费者或小型科技公司，而是微软。微软数十年来在搜寻方面投资不足，但今天的判决为法院授权Bing的预设搜寻引擎协议打开了大门。」

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