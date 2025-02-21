摩洛哥推翻将中国通缉维吾尔人驱逐裁定

afp_tickers

2 分钟

（法新社拉巴特20日趣新电）北非国家摩洛哥法院今天推翻将1名维吾尔族穆斯林少数族群人士驱逐出境的裁定，这名遭中国通缉男子的律师表示，法院下令将他从监狱释放。

法新社报导，艾山（Yidiresi Aishan）2021年从土耳其抵达摩洛哥卡萨布兰加（Casablanca）时遭摩洛哥拘留，当时他曾被国际刑警组织（Interpol）通缉，但该通缉令后来已被撤销。

同年，摩洛哥同意将艾山引渡至中国，中国以他涉嫌恐怖活动为由对他发出通缉。

艾山的委任律师康地尔（Miloud Kandil）表示，摩洛哥首都拉巴特（Rabat）法院「裁定支持释放他，撤销引渡至中国的命令」。

他说，30多岁育有3个小孩的艾山已离开摩洛哥，但未提供进一步细节。

中国指控艾山隶属恐怖主义组织，「于2017年从事恐怖行动」，对此他予以否认。

2021年，联合国人权专家敦促摩洛哥停止引渡艾山，因「有可信的风险会严重侵害他的人权」。

联合国人权专家表示，将他引渡回中国后可能让他面临「任意拘留、强迫失踪或酷刑」。

中国被控在西北地区拘留超过100万名维吾尔族和其他穆斯林，联合国称此举恐构成「违反人道罪」。

中国强烈否认上述指控，表示这些政策已根除新疆的极端主义，并带来经济发展。

根据研究人员、活动人士和维吾尔族侨民，自2010年代中期镇压以来，中国当局拘留有海外联系的维吾尔人，并没收他们的旅行证件。