支持西撒哈拉自治计画 马克宏表态挺摩洛哥

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（法新社拉巴特30日电） 法国今天说，在摩洛哥王国统治之下实施自治，这是解决争议数十年之久西撒哈拉（Western Sahara）问题的「唯一」基础。法国的这番表态，已引发争取独立的波利萨里欧阵线强烈不满。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）致函祝贺摩洛哥国王穆罕默德六世（King Mohammed VI）登基25周年；信中提到，摩洛哥提出的西撒哈拉自治计画「现在已成为符合联合国安全理事会决议，能够公正、持久而且透过谈判手段让西撒哈拉问题获得政治解决的唯一基础」。

原属西班牙殖民地的西撒哈拉现在大体上由摩洛哥实质掌控，但是获阿尔及利亚支持的波利萨里欧阵线（Polisario Front）声称拥有当地主权，并于2020年宣布进行「自卫战争」，寻求西撒哈拉独立建国。

将西撒哈拉视为「非自治领土」的联合国自从1991年以来就派遣联合国西撒哈拉全民投票特派团，强调特派团目的是要负责针对当地的未来进行公民投票。

不过摩洛哥当局一再拒绝进行选项包括独立的任何投票。

摩洛哥王室盛赞马克宏上述见解是「支持摩洛哥拥有西撒哈拉主权的重大一步」。

不过波利萨里欧阵线反驳，称马克宏支持摩洛哥以「暴力非法占领」这块土地。

摩洛哥的夙敌阿尔及利亚则于上周就已先发制人，对法国立场转趋强硬予以谴责。

波利萨里欧阵线宣布成立的「撒拉威阿拉伯民主共和国」（Sahrawi Arab Democratic Republic）虽然是非洲联盟（African Union）成员，近年来在外交上已迭遭打击。