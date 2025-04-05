政策引发民怨 华府等地爆发反川普示威

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（法新社华盛顿5日电） 数以千计民众今天在美国华府等地展开示威，以反对总统川普的各项政策。这是川普重返白宫以来，规模最大的抗议活动。

法新社报导，当地的正午时分，超过5000人聚集在华盛顿国家广场（National Mall），包括民主党籍联邦众议员拉斯金（Jamie Raskin）等知名民主党人即将发表演说。

在距离白宫仅数个街区的1座露天剧院，舞台上挂着巨大的「把干预社会福利的脏手拿开！」（Hands Off Our Social Security）标语。示威民众高举海报，上面写着「（川普）不是我的总统！」、「法西斯主义再起」、「阻止邪恶」、「不要干涉我们的社会福利」。

参与示威的66岁民众索姆斯（Jane Ellen Saums）表示，她对川普政府破坏美国由来已久的民主制度感到非常沮丧。

另名在示威现场、从事房地产业的民众也说，「看到我们政府的状况，所有制衡机制都遭到彻底践踏，从环境到个人权利都是如此，这让人极为担忧」。

据报导，由进步派组织MoveOn和「女性大游行」（Women’s March）等数十个左翼团体组成的松散联盟在1000多个城镇和每个国会选区举办「脏手拿开」（Hands Off）示威活动。

示威的共同主题是人们对「现代史上最明目张胆的夺权行动」日益增长的不满，而川普和他的盟友兼顾问马斯克（Elon Musk）「以及他们的亿万富豪亲信」就是夺权行动的主导者。

川普致力缩减联邦政府规模、推行保守价值，并向友好国家发动贸易战，导致股市暴跌，激怒了部分美国人。

全球对川普总统的不满情绪蔓延之际，巴黎、罗马和伦敦等国际首都先前也曾出现类似集会。

最近的民调显示，随着川普持续推动各项政策，他的支持率已跌至1月上任以来的最低点。