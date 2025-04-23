教宗移灵圣伯多禄大教堂 信徒涌入排队等候瞻仰遗容

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（法新社梵蒂冈23日电） 罗马天主教教宗方济各的灵柩今天移灵圣伯多禄大教堂（St Peter’s Basilica）供瞻仰遗容3天，数以千计的信徒赶在教宗安葬前，向他致上最后的敬意。

大批信徒今天清晨涌入梵蒂冈圣伯多禄广场（Saint Peter’s Square），排队等候上午11时开放瞻仰教宗遗容。

民众可自上午11时至午夜期间入场；24日瞻仰遗容的时间为上午7时至午夜；25日开放时间为上午7时至晚间7时。

生于阿根廷的教宗方济各（Pope Francis）因中风，21日安息主怀，享寿88岁。

来自墨西哥的33岁信徒蒙托亚（Anna Montoya）表示，她决定亲自前来道别，因为方济各对她来说就像「家人」一样。

她对法新社表示：「我非来不可…感觉就像我认识他ㄧ一样。」

26日的葬礼预料将有成千上万的信徒到场，美国总统川普、乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）等世界领袖以及英国威廉王子（Prince William）也都将出席。

葬礼结束后，教宗的灵柩将送往他生前常去的罗马圣母大殿（Basilica of Saint Mary Major），接着埋入地下，墓碑仅简单刻上「方济各」的拉丁文Franciscus。

他将成为100多年来，首位长眠于梵蒂冈之外的教宗。

义大利当局正为教宗葬礼进行重大维安部署，尤其25日适逢义大利国定假日。

内政部长皮安特多西（Matteo Piantedosi）表示，当局预计将有150到170个外国使节团，以及成千上万的信徒。

43岁罗马教师阿波利托（Pasquale Apolito）今天一大早来到梵蒂冈，希望在出城前瞻仰教宗遗容。

「我不确定能否瞻仰到遗容，但我今天非来不可。今天早上我心中有个声音告诉我必须前来。」

「他是一位善于倾听、包容的引导者。我们会非常想念他。」

义大利宣布全国哀悼5天，时间比2005年波兰籍教宗若望保禄二世（Pope John Paul II）去世时的3天还长，但比教宗母国阿根廷宣布的7天短。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）