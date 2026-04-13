教宗非洲行首站抵穆斯林国家阿尔及利亚 将访清真寺与纪念碑

afp_tickers

3 分钟

（法新社梵蒂冈13日电） 罗马天主教教宗良十四世展开为期11天的非洲访问行程，今天抵达首站阿尔及利亚，此行不仅是他当选教宗以来首次重要国际出访，也是首次有教宗造访这个穆斯林占大宗的国家。

良十四世（Pope Leo XIV）于格林威治标准时间13日上午9时（台北时间下午5时）前抵达阿尔及利亚首都阿尔及尔（Algiers）。此次访问里程总长1万8000公里，除了阿尔及利亚，教宗还会造访喀麦隆、安哥拉、赤道几内亚等中非国家，他预计于4月23日返回梵蒂冈。

阿尔及尔总主教韦斯柯（Jean-Paul Vesco）告诉法新社，教宗此行主要目的是持续「搭建基督教与伊斯兰世界之间的桥梁」。

教宗抵达阿尔及尔后，前往阿尔及利亚烈士纪念碑（Algerian Martyrs Memorial）致敬在1954年至1962年阿尔及利亚对法国发动独立战争期间的牺牲者。

他在纪念碑前表示：「在这里，愿我们记住天主渴望每个国家都享有和平。这种和平能使我们以和好的态度面对未来，它只有透过饶恕才能达到。」

这是教宗抵达阿尔及利亚后的首次谈话，此时阿尔及利亚与法国关系高度紧张。

良十四世随后会晤阿尔及利亚总统塔布纳（Abdelmadjid Tebboune），向该国政府官员及外交使节发表演说。

教宗预计今天参观阿尔及尔大清真寺（Great Mosque of Algiers），这座清真寺拥有号称全球最高的宣礼塔，及拜访可俯瞰阿尔及尔湾（Bay of Algiers）的非洲圣母圣殿（Basilica of Our Lady of Africa）。

他还计划参访一座小礼拜堂、在此独自祈祷，该教堂是为了纪念1992年至2002年阿尔及利亚内战中遇害的19名神职人员和修女而建。

阿尔及利亚是以穆斯林占多数的国家，天主教徒在该国约4800万人口中不到1万人，这是该国首次接待罗马天主教教宗。