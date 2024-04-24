瑞士联邦计划削减教育和科研经费受批评

由于财政状况紧张，瑞士联邦委员会计划在未来四年内减少教育和科研方面的开支。来自科学、教育和研究领域的相关人士对此表示批评，他们认为，联邦委员会这样做是对未来的一种威胁。
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Keystone-SDA, swissinfo.ch
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联邦委员会计划为2025-2028年间的教育、科研和创新领域(BFI)的拨款总额为292亿瑞郎，最后决定将由议会做出。
瑞士大学、联邦理工学院、瑞士艺术与科学院和瑞士国家科学院及国家基金会对此感到担忧，尤其是联邦理工学院和各所大学更表担心。他们在4月22日的公文中写道，由于预期可能出现的通货膨胀，他们可获得的联邦资金的实际数字将有所下降。
然而，由于学生人数的增加以及教学和科研的发展状况，大学需要更多的资金；因为专业人员的短缺，瑞士需要有针对性地促进年轻人在高等教育上的发展。
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