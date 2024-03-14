苏黎世大学退出国际大学排名

在2023年9月发表的2024年度最新排名中，苏黎世大学排在世界最佳大学排名榜的第80位。 KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

苏黎世大学将退出《泰晤士高等教育》杂志(Times Higher Education)发表的世界大学排名榜。该大学周三(3月13日)宣布，排名造成了错误的刺激机制。

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据这所瑞士大学阐述，排名往往侧重于可衡量产出，从而刺激大学增加出版数量，而非优先考虑内容质量。

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这所大学补充说，排名还暗示排名机构全面衡量了大学在研究和教学方面的各种成就。因此，苏黎世大学将不再为该排名提供数据。

在2023年9月发表的2024年度最新排名中，苏黎世大学在世界最佳大学排名榜中位列第80位。