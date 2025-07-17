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数字民主

让人工智能参与投票是个好主意吗？

让人工智能参与投票和选举，有人支持，有人反对这样做。观看视频，了解为什么这可能是个坏主意。

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作为记者，我关注民主发展，特别是瑞士视角下的相关动态。 作为一名瑞士人，我长期以来对公共讨论如何塑造社会深感兴趣。

我的工作重点是多媒体内容制作，为瑞士资讯的各种在线渠道制作视频和照片，并担任图片编辑。 我拥有多媒体制作学士学位，并完成了多媒体技术员的学徒培训。

阅读我们关于苏黎世联邦理工学院(ETH)的试验及将“数字公民”引入民主的提议的文章：

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实验证明，人工智能在投票中的表现比人类更加一致。

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