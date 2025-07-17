让人工智能参与投票是个好主意吗？

作为记者，我关注民主发展，特别是瑞士视角下的相关动态。
作为一名瑞士人，我长期以来对公共讨论如何塑造社会深感兴趣。
我的工作重点是多媒体内容制作，为瑞士资讯的各种在线渠道制作视频和照片，并担任图片编辑。
我拥有多媒体制作学士学位，并完成了多媒体技术员的学徒培训。
阅读我们关于苏黎世联邦理工学院(ETH)的试验及将“数字公民”引入民主的提议的文章：
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2025年06月29日
瑞士是举办全民投票最多的国家之一，因此也是人工智能最好的演练场。如果人工智能代替人类参加投票会有什么结果？苏黎世联邦理工大学的一个科研团队进行了一项科学实验，结果显示人工智能在投票中的举止与人类存在差异。
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2025年03月11日
数字孪生技术已被应用于各个领域，现在一位瑞士教授及他的美国同事提出将这项AI技术用于民主制度的变革，旨在加强民主活力。如果他们的设想成真，那么每位公民的数字孪生体将代替真人参加全民投票，做出决策。然而，将人工智能应用于政治系统，充满创意也任重道远。
在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？
面对全球化经济，共同物品或共同财产是否仍然重要？
瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。
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2025年07月04日
“社会评分”不仅是中国的现实，也可能是西方的未来？瑞士数据保护专员警告：在民主外表之下，某些国家正悄然走上“信息极权”的道路。我们该如何在数字社会中守住个人自由的最后防线？
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2025年04月01日
近年来，瑞士的两个州做出了一项令全球无数数字权利倡导者梦寐以求的尝试-他们率先在宪法中写入了面向数字时代的新型权利保护机制。被称作“数字人格完整权”(digital integrity)的理念正逐渐走进公众视野。
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2025年06月26日
中国的社会信用体系甚至引发了其他国家的担忧，人们担心自己的周围也会出现类似系统。目前一个瑞士团队正在研究民主国家该如何防范社会评分系统的侵入。
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