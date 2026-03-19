从瑞士乡下女孩到全球性感符号：史上第一位邦女郎90岁了

乌苏拉·安德丝在上世纪中叶被好莱坞星探相中，但是在从影的最初几年，并无很大突破。 Keystone / Str

她从海浪中走来，身着白色比基尼，腰间别着匕首，仅用几秒的时间便载入了电影史册。电影史上的首位“邦女郎”乌苏拉·安德丝(Ursula Andress)今日庆祝90岁寿辰。一位瑞士乡下小女孩的传奇人生回望。

5 分钟

其他1种语言 Français fr Légende du cinéma mondial, Ursula Andress célèbre ses 90 ans jeudi 原版 更多阅览 Légende du cinéma mondial, Ursula Andress célèbre ses 90 ans jeudi

1936年3月19日，乌苏拉·安德丝出生在瑞士首都伯尔尼近郊奥斯特蒙迪根(Ostermundigen)一个子女众多的园丁家庭。16岁时，她离开瑞士乡间，前往国外寻求发展。在罗马短暂逗留后，她于20世纪60年代前后被好莱坞星探发掘。

首部007系列电影《诺博士》中邦女郎的出场：这不是普通的亮相，而是电影史写下的永恒符号。 UNITED ARTISTS，DANJAQ, LLC

1962年，首部007系列电影《诺博士》(Dr. No)的上映将她的演艺事业推上巅峰。她在片中扮演采集海贝的女子汉妮·莱特(Honey Ryder)，与她搭档的是肖恩·康纳利(饰演詹姆斯·邦德)。汉妮·莱特出场一幕-穿着白色比基尼的，双手握着海螺，从牙买加海滩的碧蓝海水中从容走出，几秒的镜头成就了电影史上最著名的画面之一。

这个角色让这位来自瑞士伯尔尼州的姑娘一举跻身国际影坛，并斩获1964年金球奖最佳女新人奖。其实，乌苏拉·安德丝获得这个角色实属意外。因为瑞士口音实在太重，《诺博士》片中不得不请人替她配音。

以前 下一个 乌苏拉・安德丝(Ursula Andress)，来自Ostermundigen的伯尔尼人，1962年在007系列影片《诺博士》中一举成为明星，并名列“邦女郎”之首。 (Keystone) keystone 伊恩·弗莱明(Ian Fleming，1908-1964)，间谍、作家，007-詹姆斯·邦德之父。他的未婚妻来自瑞士，但他却不能与她结为连理，因此只好把她的形象幻化成邦德的母亲。 (Keystone) Keystone 詹姆斯·邦德1964年在Furka隘口，追踪邪恶势力“金手指”。 (出自：《詹姆斯·邦德与瑞士》/EON Productions) keystone 《金手指》，1964年：在Andermatt小村边的Aurora加油站。至今仍有邦德迷在此流连忘返。 (出自：《詹姆斯·邦德与瑞士》/EON Productions) keystone 《金手指》主要场景-现实中的皮拉图斯-斯坦(Stans)的工厂。 (出自：《詹姆斯·邦德与瑞士》/EON Productions) keystone 《女王密使》1969年。澳大利亚人George Lazenby和邦女郎在Schilthorn上。 (出自：《詹姆斯·邦德与瑞士》/ RDB) keystone 以Schilthorn作为Piz Gloria的场景，Schurken Blofeld的主要区域。当地的登山向导和滑雪教练“变身”为替身演员。 (出自：《詹姆斯·邦德与瑞士》/Ruedi von Allmen收藏) keystone Mürren木板建造的教堂钟楼，可在电影里无迹可寻。 (RDB) keystone 追捕，在Susten隘口。 (出自：《詹姆斯·邦德与瑞士》/EON Productions) keystone 一名邦德的追踪者陷入抛雪机中，被绞碎、喷出。实际上这只是很多颜料和一只死羊。 (出自：《詹姆斯·邦德与瑞士》/EON Productions) keystone Lauterbrunnen的Stockcar车赛。一辆改装的福特Escort。 (出自：《詹姆斯·邦德与瑞士》/RDB) keystone Blofelds Schergen配备的正是瑞士官方的五七式冲锋枪。 (出自：《詹姆斯·邦德与瑞士》/EON Productions) keystone 几年后，Mürren的孩子们还拿着电影里的仿造枪嬉笑玩耍。 (出自：《詹姆斯·邦德与瑞士》/Marty/Wälti) keystone 勇敢地一跃而起，从Piz Gloria逃生。 (出自：《詹姆斯·邦德与瑞士》/EON Productions) keystone 《黄金眼》，1995年。在伯尔尼高原Tällistock引起轰动的特技镜头。在影片中的场景则是：西伯利亚。 (出自：《詹姆斯·邦德与瑞士》/EON Productions) keystone 《雷霆杀机》，1985年。邦德在Bernina地区凭借摩托滑板摆脱对手的追踪。 (出自：《詹姆斯·邦德与瑞士》/EON Productions) keystone 导演Ian Sharp在提契诺州Verzasca大坝上，拍摄《黄金眼》的开场-不可思议的蹦极一跳。 (Keystone) keystone 在电影中这里是西伯利亚的Archangelsk。 (出自：《詹姆斯·邦德与瑞士》/EON Productions) keystone 图片1

图片2

图片3

图片4

图片5

图片6

图片7

图片8

图片9

图片10

图片11

图片12

图片13

图片14

图片15

图片16

图片17

图片18

猫王身边

在随后的几年里，乌苏拉·安德丝与多位欧美影坛巨星合作拍片。她不仅在《阿卡普尔科之乐》(Fun in Acapulco)中与猫王埃尔维斯·普雷斯利搭档出演，还参演了改编自亨利·莱特·哈葛德经典冒险小说《她》(She)的影片《火之女神》(La déesse du feu)，以及同马塞洛·马斯楚安尼联袂主演的法国喜剧《第十个受害者》(La dixième victime)。

一时间，这位通晓多国语言的国际女星成为国际魅力的新象征，在好莱坞与欧洲大制作之间游刃有余。马龙·白兰度对她倍加呵护，詹姆斯·迪恩对她展开追求。她与肖恩·康纳利的恋情也流传不断。后来她与法国影星让-保罗·贝尔蒙多维持了一段长达8年的恋情。

20世纪70、80年代，乌苏拉·安德丝继续出演着冒险片、喜剧片和各类题材的电影，而她作为大众偶像的地位也始终未曾动摇。

1980年12月20日，居住在洛杉矶的乌苏拉·安德丝现身苏黎世机场，引起了轰动。那一次，时年44岁的她带着年仅6个月的独子迪米特里·亚历山大(Dimitri Alexander)来瑞士省亲，准备在奥斯特蒙迪根与家人共度圣诞。孩子的父亲是比安德丝年轻15岁的演员哈里·哈姆林(Harry Hamlin)。

瑞士邦女郎似乎并不喜欢被簇拥。 Keystone-SDA

当她的车驶离苏黎世-克洛滕机场时，乌苏拉·安德丝似乎松了一口气。被瑞士人称作“国民乌苏拉”(l’Ursi nationale)的她似乎并不喜欢被簇拥。但从安德丝的一生传奇来看，人们很难相信她生性害羞。

晚年低迷

随着时间的推移，乌苏拉·安德丝逐渐淡出影坛，在瑞士和意大利过着低调的生活。尽管如此，《诺博士》上映六十多年后的今天，她依然是大众电影想象中不可或缺的标志性人物。

乌苏拉·安德丝息影已近20年。 Keystone / Gary Doak

如今90岁的乌苏拉·安德丝正经历一段艰难时期。“我最近过得很糟糕，”她近日向《一瞥报》(Blick)坦言。她已故的财富管理人埃里克·弗雷蒙德(Eric Freymond)侵吞了她的大部分财产-据安德丝估计，金额达到1800万瑞郎。

安德丝已在沃州提起诉讼。调查正在进行中。