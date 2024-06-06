斯洛伐克总理费佐遇刺后首露面 控政敌煽动仇恨

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（法新社斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦5日电） 斯洛伐克总理费佐（Robert Fico）今天指责政治对手煽动「仇恨」，导致自己遭到暗杀未遂。这是他上个月15日遭到枪击后首度发表谈话。

59岁的费佐在社群媒体脸书（Facebook）释出的影片中看似平静，但说话时伴随很长的停顿。他还说，他最快本月就可以重返工作岗位。

费佐说：「我对那位向我开枪的陌生人没有恨意。我原谅他，就让他自己在脑海中思索他做了什么，和为什么要这么做。」

但费佐表示，这位遭到指控的枪手不是「某个疯子」，而是「斯洛伐克反对派所煽动邪恶及政治仇恨的使者」。

费佐上个月15日在距首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）东北方约150公里的中部城镇汉德洛瓦（Handlova）出席政府会议后会见支持者，当街遭凶手近距离开了4枪。

经斯洛伐克媒体确认，这名犯嫌是71岁的诗人辛图拉（Juraj Cintula），他因预谋谋杀未遂遭羁押候审。

枪击案发生后，费佐被紧急送往邻近城镇班斯卡比斯特里察（Banska Bystrica）一间医院，在那里接受两次漫长的手术。他于上个月31日被转送到首都布拉第斯拉瓦接受居家治疗。