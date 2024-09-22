斯里兰卡总统大选结果出炉 马克斯主义领袖迪桑纳亚克胜出

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（法新社可伦坡22日电） 斯里兰卡选举委员会今天正式宣布，马克斯主义领袖迪桑纳亚克赢得总统大选，击败主要反对派领袖普瑞马达沙，以及现任总统威克瑞米辛赫。

法新社报导，斯里兰卡选举委员会在网站公布，55岁的迪桑纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）以42.31%得票率赢得总统大选，普瑞马达沙（Sajith Premadasa）位居第2，威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）更是远远落在第3名。

斯里兰卡昨天举行总统大选，由于无人获得逾50%的选票，因此由得票率最高的两名候选人-迪桑纳亚克与普瑞马达沙-于今天进入第2轮计票决选。这是斯里兰卡史上首次总统大选由第2轮计票决定胜负。

半岛电视台（Al-Jazeera）报导，斯里兰卡选举制度允许投票者根据自身喜好程度，依序在选票上选出3名候选人。

若无候选人的选票达绝对多数，将留下得票率最高的两人，接着检查投给被淘汰候选人的选票是倾向剩下两人中哪一位，再计入他们各自选票中，而得票数最高者将被宣布胜选。

迪桑纳亚克预计于明天宣示就职。

这是斯里兰卡自2022年经济因外汇储备严重不足而陷入大幅衰退以来的首次选举，当时斯里兰卡甚至买不起燃料、药物、烹饪用天然气等进口必需品。

数以千计抗议群众2022年走上可伦坡街头，占领总统办公室和官邸，迫使时任总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）逃亡后辞职。

在国际货币基金（IMF）29亿美元的纾困计画支持下，斯里兰卡经济一度有起色，但高昂的生活成本仍是许多选民最关注的核心议题。