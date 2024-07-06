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新任英相施凯尔任命内阁 承诺重建英国

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（法新社伦敦5日电） 英国工党在大选中取得压倒性胜利，结束保守党14年执政后，工党党魁施凯尔（Keir Starmer）今天以新首相身分展开工作，与世界各国领导人交谈和任命内阁成员。

施凯尔赢得选举，成为自2010年布朗（Gordon Brown）以来首位中间偏左的工党（Labour）首相，他任命里夫斯（Rachel Reeves）担任财政大臣，里夫斯成为英国首位女性财相；拉米（David Lammy）则接任外交大臣。

施凯尔前往白金汉宫觐见国王查尔斯三世（King Charles III）后，挥舞旗帜欢呼的工党支持者聚集在唐宁街两旁欢迎新首相，施凯尔承诺「重建」英国。

现年61岁的施凯尔在作为首相的首次演说中表示：「现在，我们的国家投票果断支持变革、国家复兴，以及让政治回归公共服务。」

「变革工作立即开始，但毋庸置疑的是我们将重建英国。」

施凯尔在短短数小时内与各国领导人进行一连串电话交谈，包括向乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）和美国总统拜登重申，伦敦当局「坚定不移」地支持乌克兰对抗俄罗斯军队入侵。

他也与欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）以及加拿大、义大利、爱尔兰和波兰的总理，还有英国委任分权政府苏格兰、威尔斯和北爱尔兰领导人通话。

施凯尔的办公室表示，施凯尔和范德赖恩「强调英国和欧盟之间独特关系的重要性」，以应对共同的「挑战」。

在此同时，德国总理萧兹（Olaf Scholz）在电话中告诉施凯尔，他会是一名「非常优秀、非常成功」的首相。

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