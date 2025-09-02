日本出现反移民集会 马斯克X留言表态支持

2 分钟

（法新社东京2日电） 科技大亨马斯克（Elon Musk）对日本一场反移民示威表达支持。在日本，外国出生的居民人数偏低，但主张「日本人优先」的参政党在最近的选举中表现出色。

身兼特斯拉（Tesla）与太空探索科技公司（SpaceX）执行长、曾任美国总统川普（Donald Trump）顾问的马斯克，过去也曾支持其他国家的极右翼政党，例如德国另类选择党（Alternative for Germany）。

9月1日，出生于南非的马斯克在社群平台X上对「英国爱国者」（The British Patriot）帐号发布的日本小型集会影片留言表示「很好」。

这个帐号自称是「具有本土血统且引以为傲的英国白人男子」，并表示这段影片显示日本抗议群众「要求驱逐所有非法移民」。

这个帐号还提到：「从澳洲到欧洲再到日本，公民正在团结起来推动让移民返乡。」

这段影片似乎是8月30日在港口城市大阪拍摄，显示民众举着日本国旗与反对大规模移民的标语，其中一个写着「别让日本变成非洲」。

相较于其他富裕经济体，日本的移民人数仍然偏低；且民调显示，移民议题也是选民关注度较低的项目。但由于人口老化、生育率为全球最低之一，加上多个产业面临劳动力缺短，日本的移民人数正在增加。

今年7月，反移民的参政党在参议院选举表现不俗，席次从2席增至15席。在众议院则有3名议员。

参政党的政党方针与全球其他民粹运动相呼应，抨击「精英主义」与「全球主义」，并宣称要「将权力还给人民」。