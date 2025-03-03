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日本山林火灾蔓延 烧毁土地面积持续扩大

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（法新社东京3日电） 日本岩手县大船渡市2月底发生山林火灾过后仍在继续延烧，烧毁土地面积扩大到约2100公顷，且火势已蔓延至数间住宅。

岩手县政府指出，截至今天清晨6时，烧毁土地面积增加到大约2100公顷（相当约21平方公里）。

另外，火势已扩散到三陆町绫里的砂子滨地区附近山林，以及三陆町越喜来的甫岭地区附近等地。

消防单位表示，火舌今天凌晨已蔓延到赤崎町外口地区的数间住宅，自卫队直升机正从上空灌救。

根据岩手县府发布的消息，今天跟昨天相同，预计出动多架直升机投入灭火行动，能洒水的自卫队大型直升机也会加入其中。

消防与相关单位持续于大范围地区，从地上及空中灭火，而从日本各地派遣的消防人员，全天候在地上持续打火。

大船渡市政府已经指示1896家户、共4596人撤离。市府也指出，截至今天上午7时，1197人撤离到当地12处避难所（收容中心），2464人栖身于亲友家，两者人数合计3661人，相当约大船渡市人口的11%。

大船渡市这次的山林火灾，烧毁面积已经超过1992年的纪录，当年北海道钏路市发生烧毁1030公顷土地的林野火灾。

相关当局已在大船渡市当地发现1具遗体，至少84栋建筑物疑被烧毁，整体灾情仍待调查。

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