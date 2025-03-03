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日本皇位继承人悠仁首开记者会 谈及结婚相关想法

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（法新社东京3日电） 日本皇室秋筱宫文仁亲王长子、皇位第二顺位继承人悠仁亲王已成年，今天首度召开记者会，除了阐述未来抱负，他被问及结婚相关想法时表示，「尚未深入思考理想的时机与对象」。

悠仁是日皇德仁的侄子，也是日本皇位第二顺位继承人。他于2024年9月满18岁后，成为成年皇族。这是继他的父亲文仁（目前为皇位第一顺位继承人）之后，日本皇室睽违39年又见有皇位继承权的成年男性皇族。

按照惯例，日本皇族在成年前后通常会召开记者会，但由于悠仁去年忙于升学，记者会被延后举行。

「日本经济新闻」报导，悠仁今天下午在东京都港区赤?御用地的赤?东邸召开记者会。

悠仁带着些许紧张的神情，向记者团微笑表示有些紧张。他在记者会上未准备纸张参考，而是直视媒体，仔细回答各项问题。

记者会开始时，他首先提到岩手县大船渡市等地发生的山林火灾，并说「由衷表达慰问灾民之意」。

接着，他提到身为成年皇族的抱负时说道：「我有身为成年皇族的觉悟，希望能好好履行作为皇室一员的职务」。

被问到对于象徵日皇的看法时，悠仁根据上皇明仁和日皇德仁等的想法及发言表示：「我认为是时刻心系国民，并与国民同在吧。」

悠仁也提到家人对他而言很重要，并回顾说「与父母共同参与活动并近距离观察，使我从中学到许多」。此外，他提及父亲文仁的个性「细心且勤勉」，还分享一则趣闻，也就是秋筱宫对于炒蛋的熟度特别讲究。

谈到自身性格时，他认为「自己在各种场合都容易紧张」，并表示长处是钻研感兴趣的事物，然而，他也坦言自身缺点为「自己有时可能过于执着。」

悠仁是日本政府2022年修改民法下调成年年龄为18岁后，第一位成年的皇族。他今年4月即将成为筑波大学生命环境学群生物学类科系的大一新鲜人。

他今天说明，认为筑波大学的生物学习环境适合自己，对于即将展开的大学生活充满期待，还说「我希望能广泛学习昆虫相关的知识，尤其是蜻蜓」。

悠仁的成年仪式将在他今年19岁生日当天，也就是9月6日举办。

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