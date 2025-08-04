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日本飙高温 17处观测站创纪录

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（法新社东京4日电） 日本经历有纪录以来最热的6月和7月后，日本气象厅（JMA）表示，全国17个观测站今天测到创纪录高温。

科学家表示，人为引发的气候变迁导致热浪在全球变得愈来愈频繁且更为剧烈，日本也不例外。

日本气象厅指出，位于中部石川县的小松市今天观测到摄氏40.3度高温，创下新高纪录。

根据气象厅，同样位于中部地区的富山县富山市今天测到摄氏39.8度高温，为有纪录以来最高。

气象厅补充说，其他15座城市和城镇观测到摄氏35.7度至39.8度不等的高温新纪录。气象厅监看日本全国900多个观测站。

7月30日，日本经历了有纪录以来的最高气温，西部兵库县丹波市柏原地区当地下午2时39分观测到摄氏41.2度，创下日本观测史新高。

日本西部地区的梅雨季比往年提早约3周结束，创下另一项纪录。

日本国土交通省表示，受到降雨量偏低和高温影响，日本北部地区数座水库几乎见底，农民担忧缺水和极端高温可能导致农作物歉收。

专家示警，气候暖化导致日本人喜爱的樱花树提前开花，有时甚至无法完全绽放，因为秋冬气温不够低，无法启动开花所需的机制。

日本今年经历1898年有观测纪录以来最热的6月和7月后，气象厅示警说，未来数月将持续出现「酷热」天气。

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