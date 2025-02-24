日菲防长会谈 中谷元称安全环境日益严峻

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（法新社马尼拉24日电） 日本防卫大臣中谷元今天在马尼拉与菲律宾国防部长铁欧多洛进行会谈后表示，「日益严峻」的安全环境使得双方深化安全关系成为必要。

中谷元在会谈中表示：「国际情势逐渐复杂与紧迫，双方在防卫领域进一步合作的必要性增加，希望把双方合作提升到更高层次。」

铁欧多洛（Gilberto Teodoro）则说道：「期待与日本讨论加强两国关系，以应对中国及其他国家试图片面改变国际秩序与叙事。」

中谷元在这场会谈登场之前，于23日先造访菲律宾北部的吕宋岛西部，并视察面对南海的华勒斯空军基地（Wallace Air Station）等重要军事基地。这座基地设置着日本提供的空中监视雷达系统。

日本政府也藉由今天的会谈，试探出口整合防空雷达情报的监视系统给菲律宾。若菲律宾导入这套能连结数个雷达的管制系统，将能更容易收集南海周边飞行物体的相关情报。

关于出口防卫装备品，日本与菲律宾双方有意新成立国防部门之间局长级的协议机制。随着菲律宾军队装备持续现代化，这项机制将讨论日方可以出口哪些装备品。

另外，日本与菲律宾政府将协调开始交涉签署军事情报保护协定（GSOMIA）。如果两国签订这项协定，将更容易取得雷达情报为主的国防相关机密情报。