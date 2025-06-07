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曾称川普名列艾普斯坦性丑闻档案 马斯克删文

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（法新社华盛顿7日电） 科技亿万富豪马斯克日前在社群媒体发文，爆炸性指控美国总统川普的名字出现在已故美国性犯罪富豪艾普斯坦的档案中。然而，马斯克似乎已删除相关贴文。

马斯克（Elon Musk）5日声称川普（Donald Trump）名字出现在关于艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的未公开政府档案中。艾普斯坦已于2019年在纽约曼哈顿监狱自杀身亡。

一名纽约法官去年初公布一批与艾普斯坦相关的证词与陈述文件，川普的名字曾出现其中，但他并未被指控在本案中有任何不当行为。

马斯克与川普的争执加剧之际，他日前在自家社群平台X发文写道：「该丢出真正的重磅炸弹了。川普的名字出现在艾普斯坦的档案中，这才是那些档案不公开的真正原因。」

几分钟后，他接着发文说：「记住这则贴文，真相终将大白。」

马斯克未揭露自己所指是哪份文件，也没有为自身主张提出证据。

根据法新社，他似乎已在今天上午之前删除了前述两则贴文。

川普与马斯克互轰带来实际政治与经济风险下，两人昨天似乎稍有退让，川普告诉记者「我只是祝他顺利」，马斯克则在X平台回应「我也是」。

但白宫否认了宣称川普与马斯克将通话的报导。

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