立足瑞士 报道世界
登录

机构：美国2024遣返逾61680名瓜地马拉人 创下历年纪录

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社瓜地马拉市28日电） 国营的瓜地马拉移民中心（Guatemalan Migration Institute）表示，今年遭美遣返的瓜地马拉公民达6万1680人，创下纪录。

今年最后4架遣返飞机从美国德州起飞后，昨天降落在瓜国首都瓜地马拉市（Guatemala City）一处空军基地，媒体看到约100人从1架飞机上走下来，其中大多数是带着小孩的妇女。

美国在总统当选人川普下个月底重返白宫之前，升高遣返无证移民的力道。川普选前曾矢言将大规模遣返无证移民。

瓜地马拉政府估计有270万瓜国公民在美生活，但仅其中40万人有合法居留和工作的文件。

据官员表示，2024年自美抵达瓜地马拉的遣返飞机共508架，人数达6万1680人。

2023年被遣返的瓜地马拉公民达5万5302人，高于2019年写下的5万4599人纪录。

每年有成千上万名瓜地马拉人为远离国内暴力与贫穷，透过非正规管道进入美国。

这些瓜地马拉人自美汇回家的款项往往是重要经济命脉。瓜国央行估计，瓜地马拉人2024年的侨汇总额直逼210亿美元，刷新纪录，相当于瓜地马拉国内生产毛额的19%。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 杰西卡·戴维斯·普吕斯

药品短缺对您的医疗体验有何影响？

您是否曾在药房买药时被告知没有现货？在瑞士和许多其他国家，药品短缺问题日益严重，从抗生素到普通止痛药都受到影响。

参与讨论
4
4 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
34
60 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 策诺·佐卡泰利

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
22
27 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团