机构：美国2024遣返逾61680名瓜地马拉人 创下历年纪录

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（法新社瓜地马拉市28日电） 国营的瓜地马拉移民中心（Guatemalan Migration Institute）表示，今年遭美遣返的瓜地马拉公民达6万1680人，创下纪录。

今年最后4架遣返飞机从美国德州起飞后，昨天降落在瓜国首都瓜地马拉市（Guatemala City）一处空军基地，媒体看到约100人从1架飞机上走下来，其中大多数是带着小孩的妇女。

美国在总统当选人川普下个月底重返白宫之前，升高遣返无证移民的力道。川普选前曾矢言将大规模遣返无证移民。

瓜地马拉政府估计有270万瓜国公民在美生活，但仅其中40万人有合法居留和工作的文件。

据官员表示，2024年自美抵达瓜地马拉的遣返飞机共508架，人数达6万1680人。

2023年被遣返的瓜地马拉公民达5万5302人，高于2019年写下的5万4599人纪录。

每年有成千上万名瓜地马拉人为远离国内暴力与贫穷，透过非正规管道进入美国。

这些瓜地马拉人自美汇回家的款项往往是重要经济命脉。瓜国央行估计，瓜地马拉人2024年的侨汇总额直逼210亿美元，刷新纪录，相当于瓜地马拉国内生产毛额的19%。