李显龙执政20年交棒 任内现代化新加坡、打压异议

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（法新社新加坡15日电） 新加坡总理李显龙今天卸任。他带领这个城��国家挺过金融全球化和尖端技术挂帅年代而仍保持优势。与此同时，新加坡也继续实施他受尊崇父亲李光耀箝制媒体和打压异己的政策。

李显龙今天卸任，交棒副总理黄循财。黄循财成为这个富裕亚洲国家第2位非李氏家族成员出身的领导人。

顶着新加坡国父之子的光环，李显龙难以摆脱若非血统纯正就无法登上大位的外界观感。

但掌权近20年，他开创经济多元化，引领新加坡度过一场全球金融危机和COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，李显龙已经在这个城市国家刻下自己的印记。

他祭出诽谤法对付反对人士不手软，官僚体系如果有人涉贪或搞裙带关系必遭起诉。

李显龙治下的新加坡收紧民众抗议法规，即使一人示威都可能被当成非法集会而遭到驱离。

2004年8月12日，时年52岁的李显龙宣誓就职，成为新加坡第3任总理。

缺乏李光耀的激昂演说和铁腕统治，现年72岁的李显龙展现更商讨式的领导风格。

改造新加坡的出口驱动型经济，聚焦发展诸如生物科技和电子等先进工业，以及金融服务，相关工作由他亲自操刀。

小型开放经济体新加坡大部分需求仰赖进口，已经广泛加入双边和区域自由贸易协定网络。

李光耀辞世时，李显龙致悼词时说：「当然，做为我父亲的儿子长大，意味不得不非常早就涉足政治…在我父亲教养之下长大，和他共度那些年，使得我成为今天的我。」

李显龙1971年加入新加坡武装部队，后来获得奖学金出国深造，1974年荣获数学一等荣誉从英国剑桥大学毕业，并且取得计算机科学文凭。

剑桥大学三一学院提供教职机会时，他在写给导师的信中说：「我必须回家，我已经加入新加坡武装部队，我父亲是总理，我如果不回去做我必须做的事，对国家，对自己都不好。」

他在军中官拜准将，却于1984年当选国会议员而从政。1990年李光耀根据长期执政的人民行动党（People’s Action Party）制定的接班进程卸任总理后，李显龙被任命为副总理，为接替吴作栋担任总理铺路。

2004年成为总理之前，李显龙身兼新加坡金融管理局（新加坡中央银行）董事会主席和财政部长。

新加坡在文化与历史上对东方和西方世界有着深厚渊源，李显龙平衡这些关系而不愿意在美国和中国竞争之中选边，另辟蹊径为新加坡开创扮演外交调解人角色的利基。

李显龙时代的新加坡，于2015年成为台湾海峡两岸「马习会」，以及2018年美国与北韩「川金会」场地。

尽管尽享荣光，李显龙却还是遭遇两场个人危机。

他的元配、马来西亚出生的医生黄名扬1982年生下两人第2个孩子后不久去世。两人在剑桥大学念书时相识。

3年后，李显龙与现任妻子何晶结婚。1992年，李显龙经诊断发现罹患淋巴癌，所幸他经治疗后于1997年抗癌成功。

从政初期给人冷漠知识分子印象的李显龙后来致力于形象大改造，2004年出任总理后一个月后曾现身新加坡最时髦迪斯可舞池，希望拉近跟年轻人的距离。

但是2015年父亲去世后，李显龙与弟弟和妹妹为李光耀故居拆除与否而爆发激烈内哄。贵为总理的他遭妹妹以「不肖子」（dishonourable son）公开指责。

5月1日最后一次以总理身分发表重大演说时，李显龙说到准备将工作移交给继任者，他「感到满足和圆满」。

他强调：「我履行了职责，也很庆幸多年前，自己选择了公共服务这条路。」