杜鲁道：川普认真想并吞加拿大 意在自然资源

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（法新社多伦多7日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天在一场经济会议中说，美国总统川普为获取自然资源，是认真打算并吞加拿大，但杜鲁道政府矢言国家主权没有商量余地。

杜鲁道召集商界和劳工领袖开会，商讨因应川普对加拿大产品课徵25%关税的威胁，这项惩罚性关税措施一旦实施，将有损加拿大经济。

多家加拿大媒体报导，杜鲁道在闭门会议中告诉各大组织高层，对川普而言，「并吞加拿大是来真的」。

杜鲁道说：「我认为川普政府不光是认定我们有多少关键矿物，甚或这就是他们一直在谈并吞我们、把我们变成第51州的原因。」

杜鲁道这番话是在媒体离开会场后所说，但可以从大厅外的扬声器听见，加拿大广播公司（CBC）和「多伦多星报」（Toronto Star）都有听到。

杜鲁道还说：「他们非常清楚我们的资源，清楚我们有什么，他们非常希望能从中获益…但川普先生认为最简单的方法之一就是并吞我国。这是来真的。」

加拿大工业部长沈潘（Francois-Philippe Champagne）在场边被问及杜鲁道这番话和渥太华当局是否担心川普真有意并吞时说：「没人可以质疑加拿大主权…我们的美国朋友明白他们的经济安全需要加拿大，他们的能源安全需要加拿大，他们的国家安全也需要加拿大。」

贸易部长安南德（Anita Anand）也说，加拿大决心抵抗美国扩张主义。

川普自去年11月赢得美国总统大选以来即多次嘲讽加拿大主权。他经常称加拿大为美国「第51州」，称杜鲁道为「州长」，还将两国每天数十亿美元的贸易往来称为美国补贴，声称加拿大没有美国就行不通。

美国原应于本月4日起对加拿大课徵25%的关税，但川普给予30天宽限期，以进一步谈判。