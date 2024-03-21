柏金包买不到 消费者遭爱马仕「拒卖」在美集体提告

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（法新社洛杉矶20日电） 渴望拥有限量柏金包的时尚达人正在美国加州控告爱马仕（Hermes），因为爱马仕告诉他们，要想买这款人气手工包，得先买些其他奢侈品才行。

这起集体诉讼指控，潜在顾客必须砸下数以万计美元购买围巾、鞋子和皮带，才有机会买到超人气的柏金包。

其中一名原告卡巴叶瑞（Tina Cavalleri）表示，她2022年询问爱马仕能不能买个柏金包，这家法国公司却跟她说，「特制包要留给『一直支持我们生意的客户』」。

另一名原告格里诺加（Mark Glinoga）去年也想买一个柏金包，「但被告的销售人员建议购买附加产品，才有可能买到柏金包」。

这款限量手工皮包是为已故法英混血女星珍柏金（Jane Birkin）量身打造，现在已成奢华和独特的代名词，价格从1万至逾100万美元不等。

诉讼书写道：「大部分消费者永远不会在爱马仕零售店看到柏金包，只有被认为配得上购买的顾客，才会（在私人房间）看到柏金包。」

诉讼书写道，销售人员贩售柏金包没有佣金，卖其他爱马仕商品则可拿到3%佣金，「被告指示他们利用柏金包，来强迫消费者购买附加产品」。

诉讼声称此举人为提高了产品的实际价格，违反了反垄断法。