格陵兰美军指挥官遭撤职 疑因与范斯言论划清界线

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（法新社哥本哈根11日电） 美国驻格陵兰军事基地指挥官因批评华府对格陵兰的政策，遭到革职。美国总统川普觊觎丹麦半自治领土格陵兰已久。

麦尔斯（Susannah Meyers）上校去年7月出任格陵兰（Greenland）皮图菲克太空基地（Pituffik Space Base）指挥官。据报导，她让自己、让基地与副总统范斯（J.D. Vance）到访基地期间批评丹麦及丹麦对格陵兰管理的言论划清界线，于范斯到访两周后遭到撤职。

美国太空军（US Space Force）昨天深夜在声明中指出：「指挥官应当遵守最高行为标准，尤其是在履行职责时保持中立。」

声明内容没有进一步阐述，但美国军事新闻网站Military.com报导，麦尔斯3月31日向皮图菲克基地所属人员发送一封电子邮件，「目的似乎是在范斯到访之后凝聚空军、守护者（Guardian），以及任职当地的加拿大人、丹麦人与格陵兰人的团结」。「守护者」是美国对太空军成员的专称。

范斯3月28日访问基地时在记者会中表示：「我们向丹麦传达的讯息很简单：你们没有为格陵兰人民做好工作。你们对格陵兰人民的投资不足，对这片不可思议、美丽广阔土地的安全架构投资不足。」

格陵兰与丹麦当局都将范斯到访视为挑衅。

麦尔斯的电邮被人转发给Military.com，内容写道：「我不假定自己了解当前政治，但我确知，范斯副总统周五所谈美国政府的担忧，并不代表皮图费克太空基地的立场。」

美国国防部发言人帕内尔（Sean Parnell）在社群平台X表示，「国防部不会容忍削弱指挥链（chain of command）或颠覆川普总统施政理念的行动」。

美国太空军指出，已由李（Shawn Lee）上校取代麦尔斯。