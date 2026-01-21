欧盟「欧洲制造」汽车计画再度延期

（法新社布鲁塞尔20日电） 欧洲联盟（EU）消息人士今天表示，旨在促进汽车产业及其他工业部门「欧洲制造」的欧盟计画，原定1月底获得批准，现已延期。

负责产业政策的欧盟执委会执行副主席塞儒内（Stephane Sejourne）的消息人士表示，欧洲优先措施原定去年12月发布，之后延至1月29日，如今再次推迟，以避免其计画范围可能遭到削弱。

「工业加速器法案（Industrial Accelerator Act）的发表原定在1月29日，我们已决定延后发布，以维持其在内部讨论中所设定的高度雄心。」

欧洲联盟执行委员会（European Commission）的文件暗示，相关宣布可能会在2月25日，但此日期尚未获得确认，消息人士称这「纯属参考性质」。

消息人士补充说，塞儒内「不会放弃成员国在最近一次竞争力理事会（Competitiveness Council）中授予的政治使命，也不会辜负绝大多数支持此计画的企业。在当前形势下，雄心壮志必须先于急功近利。我们很快会公布新的日期」。

「欧洲优先」的概念正成为欧盟内部激烈辩论焦点。该概念要求接受公共资金补贴的制造商，必须采购在欧洲生产的零组件。

这一概念获得法国等国家的强力支持，法国尤其希望藉此保护本国电动车电池产业。

但德国等国家反对，担心该措施将提高汽车制造商的供应成本。