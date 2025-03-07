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欧盟领袖同意加强国防支出 美国将与基辅举行新会谈

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（法新社布鲁塞尔6日电） 欧洲联盟（EU）领袖对美国可能脱离欧洲事务的前景感到震惊，在今天的紧急高峰会上就加强欧盟防御达成共识。与此同时，华府表示与基辅的会谈已重回正轨，以确保与莫斯科达成停火协议。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）与美国总统川普于白宫爆发争执后，力挺乌克兰的欧洲国家批准「重新武装欧洲」的计画，以对抗来自俄罗斯的潜在威胁。

欧盟理事会（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）在会谈后向媒体表示：「我们正在果断地迈向强大且更具主权的欧洲国防体系。」

「我们以行动证明自己的话。」

欧盟领袖支持欧洲联盟执行委员会（European Commission）动用约8000亿欧元用于国防支出的目标，并承诺「紧急」检视其提案，以向成员国提供高达1500亿欧元的欧盟支持贷款。

川普寻求与俄罗斯和解以终结俄乌战争之际，转向远离美国的跨大西洋伙伴国家，引发各界担忧基辅可能被迫达成不利的协议。

乌克兰总统泽伦斯基上周与川普爆发口角，导致美国切断对乌军援与情报分享后，欧盟领袖今天在布鲁塞尔欢迎泽伦斯基以示支持。

欧盟领袖在声明中宣称，乌克兰必须处于「尽可能最强的位置」，以确保达成「公正且持久」的和平，并再度呼吁提供「强而有力且可信的安全保证」，以抵御俄罗斯未来的侵略。

经历上周的外交事件后，泽伦斯基急忙修补与川普的关系，美国的俄乌冲突问题特使今天宣布，已在规划新的谈判。

美国特使魏科夫（Steve Witkoff）宣称他对泽伦斯基的「道歉」感到满意，表示他打算前往沙乌地阿拉伯，与乌克兰谈判人员商讨与俄罗斯的「初步停火」以及一份更长协议的「框架」。

在基辅，一名高阶官员表示，乌克兰与美国代表团预计11日在沙乌地首都利雅德见面。魏科夫说，这场会议可能在利雅德或吉达举行。

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