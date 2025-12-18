欧盟领袖峰会登场 聚焦动用俄冻结资产援乌

（法新社布鲁塞尔18日电） 欧洲联盟（EU）领袖今天召开峰会，就动用俄罗斯遭冻结资产来为乌克兰提供资金展开讨论，其中扮演关键角色的比利时面临要求其放弃反对立场的压力。

随着美国总统川普积极推动与俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）达成协议，以结束战事，由27个成员国组成的欧盟亟思强化对盟友乌克兰的支持。

官员强调，这场峰会将「不惜时间」力求敲定协议，因为战争已近4年，乌克兰的存亡以及欧洲的公信力都岌岌可危。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示：「在找到为乌克兰提供资金的解决方案之前，我们不会离开这场峰会。」

欧盟执委会希望利用遭冻结的俄罗斯央行资产，为乌克兰提供一笔贷款，同时也保留一项备案，亦即由欧盟自行筹资。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）将出席这场峰会，力促欧盟动用俄罗斯资产；德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）等人坚称「没有更好的选项」。

不过，比利时总理德威弗（Bart de Wever）表示，目前为止，他仍未被说服。

他告诉比利时国会议员：「我还没有看到任何能说服我同意比利时点头的文本。」他还说，希望18日能看到「有说服力的内容」。

泽伦斯基今天表示，乌克兰与美国代表团将于19日与20日在美国举行新一轮会谈，以结束俄罗斯的入侵。

基辅当局表示，华府正「施压」欧盟不要动用这些资产，因为美方视其为争取俄罗斯让步的重要谈判筹码。

但欧盟官员否认这种说法，并表示如果有任何影响，那也是推动和平反而加速动用俄罗斯资金的努力。