民主党大会将登场 芝加哥维安滴水不漏

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（法新社芝加哥17日电） 美国第3大城芝加哥即将迎接民主党全国代表大会，安全部门已做好准备来因应各种可能威胁，除了应对潜在暴力抗议活动，也要预防有人为替川普差点遇刺身亡而发动报复性孤狼式攻击。

法新社报导，芝加哥早自1860年林肯获提名为总统候选人以来一直是政党举办大会的场地。如今执法单位下定决心，下周举行的民主党全国代表大会的维安将是最为严密的。

预计从19日开始，将有逾5万名活动人士为了为期4天的民主党全国代表大会涌进芝加哥市中心，庆祝副总统贺锦丽（Kamala Harris）成为民主党总统候选人。

从总统拜登到好莱坞明星、音乐界人士都预料参与盛会。而特勤局（Secret Service）、联邦调查局（FBI）和当地警方已花了一年的时间作准备，在市区「联合中心体育馆」（United Center arena）会场周围设下滴水不漏的防线。

联邦调查局驻芝加哥高级探员罗塔尔（Lucas Rothaar）在记者会说，没有特定关切事项，但警告「威胁环境有所升高」。

他说：「我们确实体认到，国家面临着许多威胁，从暴力犯罪到国际恐怖主义、本土恐怖主义以及仇恨犯罪等等。」

共和党总统候选人川普7月13日在宾州巴特勒（Butler）造势大会中遇刺受伤，引发各界对特勤局维安工作松散的批评。

尽管没有证据显示巴特勒的枪击事件是出于政治动机，但联邦与州政府执法单位的情报评估报告指出，民主党全国代表大会可能会出现「报复性暴力行为」。

美国广播公司（ABC）芝加哥姐妹台和美国有线电视新闻网（CNN）等多家媒体取得的这份报告指出，最大的威胁之一是「单独犯罪者」寻求抒发反政府思想、政治不满情绪或其他意识形态立场。（译者：纪锦玲）