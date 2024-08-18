立足瑞士 报道世界
登录

民主党大会将登场 芝加哥维安滴水不漏

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社芝加哥17日电） 美国第3大城芝加哥即将迎接民主党全国代表大会，安全部门已做好准备来因应各种可能威胁，除了应对潜在暴力抗议活动，也要预防有人为替川普差点遇刺身亡而发动报复性孤狼式攻击。

法新社报导，芝加哥早自1860年林肯获提名为总统候选人以来一直是政党举办大会的场地。如今执法单位下定决心，下周举行的民主党全国代表大会的维安将是最为严密的。

预计从19日开始，将有逾5万名活动人士为了为期4天的民主党全国代表大会涌进芝加哥市中心，庆祝副总统贺锦丽（Kamala Harris）成为民主党总统候选人。

从总统拜登到好莱坞明星、音乐界人士都预料参与盛会。而特勤局（Secret Service）、联邦调查局（FBI）和当地警方已花了一年的时间作准备，在市区「联合中心体育馆」（United Center arena）会场周围设下滴水不漏的防线。

联邦调查局驻芝加哥高级探员罗塔尔（Lucas Rothaar）在记者会说，没有特定关切事项，但警告「威胁环境有所升高」。

他说：「我们确实体认到，国家面临着许多威胁，从暴力犯罪到国际恐怖主义、本土恐怖主义以及仇恨犯罪等等。」

共和党总统候选人川普7月13日在宾州巴特勒（Butler）造势大会中遇刺受伤，引发各界对特勤局维安工作松散的批评。

尽管没有证据显示巴特勒的枪击事件是出于政治动机，但联邦与州政府执法单位的情报评估报告指出，民主党全国代表大会可能会出现「报复性暴力行为」。

美国广播公司（ABC）芝加哥姐妹台和美国有线电视新闻网（CNN）等多家媒体取得的这份报告指出，最大的威胁之一是「单独犯罪者」寻求抒发反政府思想、政治不满情绪或其他意识形态立场。（译者：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
27
54 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
56
29 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
65 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团